PS5: l'SSD e Unreal Engine 5 insieme 'cambieranno enormemente il design dei giochi'

Negli ultimi mesi, vari studi hanno lodato il veloce SSD di PlayStation 5 e hanno sottolineato come ne trarranno enormi benefici. A queste voci si sono ora aggiunti anche i creatori di Conway: Disappearance at Dahlia View di White Paper Games.

Come ha spiegato il designer Pete Bottomley in un'intervista, presume che la combinazione del veloce SSD di PS5 da un lato e il supporto dell'Unreal Engine 5 dall'altro sia fondamentale per il modo in cui verrà affrontato lo sviluppo dei giochi, soprattutto con riguardo al level design.

"Esiste un duplice approccio che noi sviluppatori possiamo utilizzare non solo con gli SSD più veloci, ma anche in combinazione con l'Unreal Engine 5", ha affermato Bottomley. "Quando crei i giochi 3D più grandi che noi di White Paper tendiamo a sviluppare, ci vuole molto tempo per trasmettere in streaming il contenuto per il giocatore e sapere come progettare i livelli per ottenere le migliori prestazioni".

"Grazie a tempi di caricamento più rapidi, è necessario integrare meno funzioni nelle schermate di caricamento durante lo streaming del contenuto in fase di esecuzione e l'Unreal Engine 5 ottimizza tutto il lavoro. Penso che con questi due elementi ci saranno grandi cambiamenti nel level design durante lo sviluppo di giochi".

Conway: Disappearance at Dalhia View, l'ultimo progetto di White Paper Games, è in sviluppo per PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch e uscirà nell'autunno 2021.

Fonte: GamingBolt