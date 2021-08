Saints Row: The Third Remastered è ora disponibile gratis su Epic Games Store

Saints Row: The Third Remastered è attualmente gratuito su Epic Game Store. Pubblicato originariamente nel 2011, l'anno scorso ha ottenuto una versione rimasterizzata, migliorando così la grafica.

In questo modo, tutti gli utenti che vogliono ottenere la versione rimasterizzata del terzo capitolo di Saints Row hanno tempo per aggiungere il gioco alla loro libreria solo fino al prossimo 2 settembre 2021, momento in cui il gioco tornerà a il suo prezzo normale di 39,99 euro. Un'occasione unica per rivivere una serie così carismatica della saga.

"Scopri il pacchetto completo, rimasterizzato. Steelport, la città del peccato, non è mai stata così dettagliata nel suo turbine di sesso, droga e armi. Prendi il comando dei Third Street Saints all'apice del proprio potere. Questa è la tua città. Sei tu a dettare le regole" si legge nella descrizione del gioco.

To celebrate the announce of the rebooted Saints Row franchise, we're giving away the classic Saints Row: The Third, totally FREE! What're you waiting for?! https://t.co/JBhhbd2SvI pic.twitter.com/erOF61aKKd — Epic Games Store (@EpicGames) August 25, 2021

Un buon modo per celebrare l'arrivo di Saints Row nel 2022, non trovate?

Fonte: ComicBook