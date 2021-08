Tails of Iron è un action RPG tra topini coraggiosi e rane malefiche...e c'è la voce di Geralt di Rivia!

Al Future Games Show della Gamescom 2021 c'è spazio anche per Tails of Iron, titolo in uscita su PC, console PlayStation, Xbox e Switch.

Ci troviamo di fronte a un action RPG in 2D con una ambientazione di stampo medievale e con protagonista dei topini (ovviamente in armatura) e in particolare dell'erede al trono Redgi alle prese con l'attacco di pericolose e malefiche rane. Il trailer è accompagnato anche da una voce davvero d'eccezione che ricoprirà il ruolo di narratore. Stiamo parlando di Doug Cockle, voce del Geralt di Rivia di The Witcher.

Tails of Iron sarà disponibile il 17 settembre.