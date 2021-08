Epic Games e giochi gratis: il prossimo titolo è un pinball metroidvania

Epic Games Store ha rivelato i nuovi giochi gratuiti sulla piattaforma.

Questa settimana, potete riscattare il simulatore Automachef e riceverete una sorpresa bonus in omaggio sotto forma di Saints Row: The Third Remastered. Come sempre, Epic ha rivelato anche il gioco gratis della prossima settimana.

Sarete in grado di fare vostro il pinball metroidvania Yoku's Island Express.

Giovedì 2 settembre alle 17 italiane potrete scaricare Yoku's Island Express dalla solita pagina promozionale dell'Epic Games Store. Sarà disponibile per un'intera settimana, fino a quando non sarà sostituito da un altro titolo gratuito. Come sempre, il gioco rimarrà nella vostra libreria.

"Accoppiato con il suo esclusivo stile di gioco platform flipper", spiega la pagina del negozio, "Yoku's Island Express offre un gameplay non lineare che vi dà la libertà di scegliere il vostro percorso attraverso diverse serie di missioni".

Yoku's Island Express ha ricevuto ottime recensioni al suo lancio nel 2018, poiché i giocatori hanno apprezzato molto il mix pinball/metroidvania.

Fonte: PCGamesN.