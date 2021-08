PlayStation 5, il nuovo modello sarebbe peggiore dell'originale secondo l'esperto Austin Evans

Da pochi giorni, Sony ha rilasciato sul mercato un nuovo modello di PlayStation 5: non stiamo parlando di una versione Pro o Slim, semplicemente si tratta di una piccola revisione, la CFI-1102A.

L'azienda non ha voluto rivelare i cambiamenti apportati da questo nuovo modello, se non che la nuova PS5 pesa leggermente di meno, ha uno stand diverso e la vite per fissarla non necessita più di cacciavite.

Ciò che interessava agli esperti, tuttavia, era proprio il peso inferiore: i componenti, sulla carta, sono sempre gli stessi e non sembra che sia stato rimosso nulla...a cosa è dovuto questo dimagrimento?

L'esperto di teardown, Austin Evans, è riuscito ad entrare in possesso di una di queste PS5 revisionate e l'ha smontata, pezzo dopo pezzo, per scoprirne il segreto. La buona notizia è che ha trovato la risposta, quella cattiva è che non promette niente di buono.

A quanto pare, la nuova PS5 può vantare un nuovo chip wi-fi, in risposta ai problemi di connessione evidenziati da alcuni utenti al lancio e, ben più importante, un dissipatore più piccolo.

Proprio questo componente sarebbe il motivo per cui Evans giudica la nuova PS5 "inferiore" rispetto al modello originale: un dissipatore più piccolo, infatti, non può contrastare il calore dei chip come uno più grande. Ecco perché la nuova console tende a scaldarsi con più facilità e questo, come ben sappiamo, può influire sulla salute della console sul lungo periodo.

Secondo voi è giusto preoccuparsi di questo cambiamento? Oppure è solo un timore esagerato?

Fonte: Youtube