Xbox invita gli utenti americani a vaccinarsi contro il COVID e ad ignorare le teorie complottistiche

In questi ultimi giorni, gli Stati Uniti d'America stanno vivendo una nuova crisi COVID: i casi sono aumentati vertiginosamente e la situazione negli ospedali inizia ad essere allarmante.

La colpa di tutto questo è, ovviamente, da imputare a chi non si è ancora vaccinato: secondo le ultime statistiche ufficiali del Ministero della Salute, il 99.5% delle persone ricoverate in ospedale non hanno ancora fatto il vaccino, nonostante sia gratuito e ne abbiano pieni diritti.

Al momento, il 61% dell'intera popolazione USA ha ricevuto la prima dose, mentre solo il 52% è completamente vaccinata. Percentuali decisamente non incoraggianti, considerando che stiamo parlando di un paese con oltre 330 milioni di abitanti.

Dopo l'appello del Presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ora abbiamo un'altra voce ad incitare gli americani a vaccinarsi: quella di Xbox.

La piattaforma ha voluto sfruttare la propria popolarità su Twitter per promuovere le nuove campagne di vaccinazione e, per convincere i più scettici, ospitare un Q&A con la CDC (Centers for Disease Control and Prevention) sul proprio canale Twitch.

"Il potere del gioco ci rende eroi in nuovi mondi tutti i giorni. Potete essere eroi anche nella vita vera vaccinandovi contro il COVID-19, proteggendo voi stessi e le persone intorno a voi. I vaccini autorizzati negli USA sono estremamente efficaci nel combattere le malattie e la morte, oltre che a difendere dalla variante Delta. Allo stato attuale, le persone non vaccinate sono i soggetti che più degli altri rischiano di contrarre e diffondere il virus.".

Here are some key takeaways from our COVID-19 Q&A with Dr. Jay Butler, @CDCgov Deputy Director for Infectious Diseases, and Dr. Judy Monroe, @CDCFound President & CEO. All of the information in the following thread is based on the most current CDC data. https://t.co/EUHQ4FUYgQ — Xbox (@Xbox) August 27, 2021

Oltre a spingere alla vaccinazione, Xbox ha voluto anche contrastare tutte le teorie complottistiche che si sono create intorno al vaccino anti-COVID, assurdità che abbiamo sentito girare anche nel nostro paese.

"I vaccini non contengono microchip o magneti, non alterano il DNA, non vi danno COVID-19 e non esistono prove che abbiamo un impatto su gravidanza o fertilità. Non ci sono effetti collaterali che li leghino a malattie a lungo termine.".

Speriamo che, dove dottori, esperti e perfino il Presidente hanno fallito, le parole di Xbox possano penetrare all'interno delle zucche degli americani.

Fonte: VideoGamesChronicle