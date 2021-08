PlayStation Plus in un leak che svela i giochi di settembre

Sony rivelerà ufficialmente la line-up di PlayStation Plus per settembre tra pochissimo, ma sembra che sia trapelata online in anticipo.

Secondo un post sul sito di offerte francesi Dealabs, i membri PlayStation Plus possono aspettarsi tre giochi gratuiti a settembre.

Come sempre, uno di questi è un titolo PS5 nativo. In questo caso, si tratta di Overcooked All You Can Eat, una raccolta del quinto anniversario che include sia i giochi Overcooked che i DLC. Il bundle aggiunge anche nuovi contenuti e rimasterizza i vecchi livelli per le nuove console.

Gli altri due titoli Plus sono giochi per PS4, ma entrambi sono giocabili su PS5 grazie alla retrocompatibilità. Secondo il post, sono Hitman 2 e lo sparatutto multiplayer asimmetrico Predator: Hunting Grounds.

L'utente che ha pubblicato il leak ha un track record buono quando si tratta di rivelare giochi PlayStation Plus in anticipo. In passato, ha svelato correttamente alcune line-up

Detto questo, la notizia deve essere presa con cautela in attesa dell'annuncio ufficiale di Sony.

Fonte: VG247.