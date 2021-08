Gotham Knights e Suicide Squad: Kill the Justice League finalmente novità alla DC FanDome di ottobre

È passato un po' di tempo da quando abbiamo sentito qualcosa di sostanziale su Gotham Knights di WB Games Montreal, che è stato rinviato al prossimo anno, e su Suicide Squad: Kill the Justice League di Rocksteady, ma le cose potrebbero cambiare mentre l'evento DC FanDome suggerisce che entrambi i giochi appariranno allo show di ottobre.

Ad aprile, abbiamo visto Warner annunciare che trasmetterà un altro evento DC FanDome il 16 ottobre di quest'anno.

Nel caso ve lo foste perso l'anno scorso, il DC FanDome è l'evento fan virtuale globale gratuito di DC con un webcast in diretta e attività che svelano notizie sui prossimi film, giochi, spettacoli, fumetti e altro ancora del marchio. Un nuovo trailer per l'evento sulla pagina web DC Fandome presenta sia Gotham Knights che Suicide Squad: Kill the Justice League, quindi aspettatevi qualche trailer, aggiornamenti e forse anche del gameplay all'evento.

Il trailer sembra anche suggerire che avremo una nuova Batgirl in Gotham Knights.

I fan attendono da tempo un aggiornamento su entrambi i giochi: Gotham Knights era originariamente previsto per il lancio quest'anno, ma ora arriverà invece nel 2022.

A new trailer for #DCFandome has released!pic.twitter.com/HSXYrZPXIW — One Take News (@OneTakeNews) August 31, 2021

Gotham Knights non si svolge nell'Arkhamverse, non è un gioco live service e il suo combattimento è stato "completamente ridisegnato" per adattarsi alla modalità cooperativa.

Nel titolo ci saranno Robin, Batgirl, Nightwing e Red Hood e vi farà combattere contro la malvagia Court of Owls mentre Batman sembra essere disperso. Il titolo in arrivo può essere giocato da soli o in modalità cooperativa per due giocatori ed è previsto per il lancio su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S.

Suicide Squad: Kill The Justice League di Rocksteady è una continuazione dell'Arkham Universe dello studio. Il titolo può essere giocato da solo o con un massimo di quattro giocatori in modalità cooperativa online. Arriverà su PC, PS5 e Xbox Series X/S e attualmente non ha una finestra di lancio.

Fonte: VG247.