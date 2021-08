PS5, il nuovo modello non è peggiore rispetto all'originale per Jeff Grubb

Come sappiamo, esiste un nuovo modello di PS5 che rivede alcuni componenti interni della console. Si tratta della stessa PS5 ma solo più leggera: uno YouTuber a tal proposito ha fatto un teardown della console per scoprire cosa ci fosse di diverso. Il suo video, intitolato "La nuova PS5 è peggiore" ha fatto il giro dei social, arrivando anche a Jeff Grubb di GamesBeat, il quale è intervenuto per correggere alcune notizie che circolano sulla nuova console.

La nuova PS5, che ora è in vendita in Giappone e Australia, secondo i video pubblicato, a parte qualche modifica è praticamente identica all'originale: il fatto è che questo modello sarebbe leggermente più calda ed è qui che lo YouTuber indica che sia un punto a sfavore. Tuttavia, Grubb confuta questa affermazione, dicendo che se esegue gli stessi giochi con le stesse prestazioni, la temperatura in realtà non ha nessuna importanza. In effetti Grubb stima che ciò significa che il sistema di dissipazione originale era eccessivo.

Inoltre, Grubb osserva che il dissipatore di calore più piccolo significa che ogni console utilizza meno rame costoso e difficile da reperire, il che è in definitiva migliore per la catena di approvvigionamento. E se l'originale era eccessivo all'inizio, allora il nuovo non è "peggio" solo perché elimina parte di quell'abbondante margine di errore. Insomma gran parte delle paure di Evans sul dissipatore di calore più piccolo e sulle temperature più elevate è proprio questo: speculazione per Grubb.

If this was a slim model with the same reduced cooler, no one would be complaining. — Jeff Grubb (@JeffGrubb) August 30, 2021

Some of y'all haven't played Civ IV, and it showshttps://t.co/i4HjoJIxzk — Jeff Grubb (@JeffGrubb) August 30, 2021

It's gonna be funny if we see the other side of the board and it has better heat dissipation on the memory and then suddenly the conversation flips and everyone with a launch model has the worst and doomed PS5. — Jeff Grubb (@JeffGrubb) August 31, 2021

Il punto principale di Grubb è che le lamentele sul fatto che la nuova PS5 sia "peggiore" in base alla sua temperatura sono paure che non si traducono in realtà. L'unico fatto è che il dissipatore di calore è stato ridotto e il sistema è più caldo, ma finora non ci sono prove che esegua i giochi in modo diverso o che abbia altri problemi che potrebbero qualificare la console come "peggiore".

Fonte: GamesBeat