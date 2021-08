Shadow Tactics: Blades of the Shogun, l'espansione 'Aiko's Choice' ha una finestra di lancio

Aiko's Choice, l'espansione standalone di Shadow Tactics incentrata su Aiko, uno dei suoi personaggi principali, era prevista in uscita alla fine 2021.

Ora, la finestra di lancio si è ristretta e abbiamo appreso che l'espansione uscirà a dicembre.

In occasione dell'annuncio, è stato pbblicato un nuovo trailer dedicato ad Aiko's Choice visibile più in basso.

Scendendo più nel dettaglio, "Aiko's Choice è un'espansione indipendente per il celebre gioco stealth tattico Shadow Tactics", si legge nella descrizione ufficiale. "Nel Giappone del periodo Edo, prenderai il controllo dell'abile kunoichi Aiko e dei suoi amici assassini per dare la caccia ai fantasmi del suo passato".

Per chi ne volesse sapere di più sul gioco, sulle pagine di Eurogamer.it è disponibile la recensione di Shadow Tactics: Blades of the Shogun.

Fonte: PCGamer.