Windows 11 ha una data di lancio e sarà un upgrade gratuito per i possessori di Windows 10

Microsoft ha dato il via all'ultimo giorno di agosto con il botto, annunciando la data di lancio per Windows 11. Anche se sapevamo che Windows 11 sarebbe arrivato entro la fine dell'anno, Microsoft non aveva condiviso una data specifica fino ad oggi. Ora, non solo sappiamo quando verrà lanciato Windows 11, ma sappiamo anche come verrà implementato sui computer Windows 10 esistenti.

Microsoft ha confermato che Windows 11 verrà lanciato il 5 ottobre. Anche se manca poco più di un mese, non tutti otterranno il nuovo sistema operativo tutto in una volta. Invece, la società afferma che lancerà Windows 11 con un'implementazione graduale che dà la priorità ai nuovi dispositivi e utilizza diverse metriche per determinare l'ordine in cui le macchine Windows 10 esistenti saranno in grado di ottenere Windows 10.

"Seguendo gli straordinari apprendimenti di Windows 10, vogliamo assicurarci di offrire la migliore esperienza possibile", ha scritto Microsoft nel suo annuncio. "Ciò significa che ai nuovi dispositivi idonei verrà offerto l'aggiornamento per primi. L'aggiornamento verrà quindi implementato nel tempo sui dispositivi sul mercato in base a modelli di intelligence che considerano l'idoneità dell'hardware, le metriche di affidabilità, l'età del dispositivo e altri fattori che influiscono sull'esperienza di aggiornamento".

La società prevede di offrire l'aggiornamento di Windows 11 a tutti i dispositivi idonei entro la metà del 2022. Come sempre, Windows Update farà sapere quando l'aggiornamento a Windows 11 è pronto, ma Microsoft afferma anche che gli utenti di Windows 10 possono controllare manualmente lo stato del loro aggiornamento andando in Impostazioni, quindi in Windows Update e cliccando il pulsante "Verifica Aggiornamenti".

