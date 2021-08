'Windows 11 è il migliore sistema operativo di sempre per i videogiochi', parola di Microsoft

Microsoft ha annunciato da poche ore la data di lancio di Windows 11. Il nuovo sistema operativo sarà un upgrade gratuito per tutti coloro che possiedono Windows 10 e la società prevede di aggiornare tutti i dispositivi compatibili entro il 2022.

Per celebrare l'annuncio è stato pubblicato anche un nuovo trailer: intitolato "Windows 11 | The Best Windows Ever for Gaming", la didascalia del video ci informa che "Windows 11 è stato creato per i giochi e offre le ultime prestazioni all'avanguardia per PC e oltre 100 giochi di alta qualità con Xbox Game Pass".

Il video afferma inoltre che Windows 11 include molte funzionalità di Xbox, come l'integrazione di Auto HDR, DirectStorage e Xbox Game Pass/xCloud in arrivo. Il luogo perfetto, come dice Microsoft, per tutti i giocatori, insomma. Qui di seguito potete dare uno sguardo al trailer che mostra cosa Windows 11 sarà in grado di fare una volta che sarà disponibile.

Microsoft is really leaning into gaming for Windows 11, calling the OS "the best Windows ever for gaming." Windows 11 includes a lot of features from Xbox, with Auto HDR, DirectStorage, and Xbox Game Pass / xCloud integration all on the way https://t.co/MHOa1DjctU pic.twitter.com/DQnQodD0Q2 — Tom Warren (@tomwarren) August 31, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Windows 11 sarà disponibile per alcuni dispositivi dal 5 ottobre: l'aggiornamento arriverà gradualmente a tutti i possessori di Windows 10.