Cyberpunk 2077, The Witcher 3 e l'update next-gen PS5 e Xbox Series X/S? 'Uscirà nel 2021'

CD Projekt RED ha riconfermato che gli aggiornamenti gratuiti next-gen per Cyberpunk 2077 e The Witcher 3: Wild Hunt, pensati per PS5 e Xbox Series X/S, hanno date di uscita per la fine del 2021. La società ha promesso che gli aggiornamenti erano in arrivo, ma ora abbiamo una finestra un po' più specifica per quando potrebbero arrivare.

Per Cyberpunk 2077, l'aggiornamento è una grande opportunità per riportare i giocatori dopo il suo lancio disastroso. Rilasciare un aggiornamento gratuito per il gioco che sfrutta la potenza delle console di nuova generazione potrebbe essere un modo per invogliare i giocatori a tornare indietro. Dal lancio di Cyberpunk 2077, i giocatori di PS5 e Xbox Series X/S sono stati in grado di giocare utilizzando la retrocompatibilità. La stessa cosa avverrà per The Witcher 3, il cui update next-gen è sempre previsto entro la fine del 2021.

Come parte del briefing finanziario di CD Projekt RED, la società ha anche annunciato che sta gradualmente spostando gli sviluppatori di Cyberpunk 2077 su altri progetti. Per quanto riguarda i guadagni, CD Projekt Group ha realizzato ricavi per 470.617.000 PLN (104.402.690,12 euro) durante la prima metà dell'anno finanziario, rispetto ai 363.998.000 PLN (80.750.101,25 euro) dello stesso periodo dell'anno precedente.

Per dare uno sguardo a tutti i dati condivisi dalla società potete cliccare qui.

Fonte: Gamespot