Enclave, il vecchio gioco di ruolo presto tornerà su console in una versione rimasterizzata

Uscito quasi 20 anni fa, Enclave avrà segnato le menti dei giocatori che si sono avvicinati al gioco: si tratta di un gioco di ruolo d'azione in terza persona sviluppato da Starbreeze Studios per Xbox, poi portato l'anno successivo su PC. Il titolo ha già avuto una versione HD nel 2012 su computer e Nintendo Wii, ma è notizia recente che ora arriverà sulle console moderne con una nuova versione rimasterizzata.

Ziggurat Interactive ha appena annunciato una versione migliorata di Enclave, che avrà diritto a grafica, effetti visivi e suoni completamente migliorati, una colonna sonora rimasterizzata e impreziosita da 20 nuove tracce, oltre ad altre ottimizzazioni. Questa nuova versione del gioco di ruolo uscirà questa volta su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch, con la possibilità di giocarlo in retrocompatibilità su PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

"Il popolo della Luce e dell'Oscurità è diviso da una spaccatura senza fondo che ha diviso la terra molti millenni fa. Le terre della luce sono un'enclave di verità e ordine circondata dalle terre contorte e aride dell'oscurità, conosciute come le Terre Esterne. Nel corso dei secoli la frattura ha iniziato a chiudersi...E ora è solo questione di tempo prima che le forze della Luce e dell'Oscurità si scontrino in una lotta spietata e senza precedenti per la sopravvivenza!" recita la descrizione del gioco.

Attualmente non c'è ancora una data di uscita precisa, pertanto non ci resta che attendere notizie ufficiali da parte dello studio di sviluppo.

