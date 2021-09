Pokémon: con la nuova classificazione PEGI alcuni giochi diventano vietati ai minori di 18 anni

Il sistema di rating europeo PEGI ha recentemente apportato una serie di modifiche ai suoi criteri di valutazione. Conseguentemente, ora alcuni titoli Pokémon risultano essere vietati ai minori di 18 anni.

Per meglio capire il perché di questa classificazione, ora tutti i videogiochi che hanno simulatori di gioco d'azzardo saranno classificati come videogiochi per persone di età superiore ai 18 anni da PEGI. In che modo questo influisce sui Pokémon? In alcuni giochi come Pokémon Rosso, Blu o Giallo riceverebbero le classificazioni PEGI 18 se dovessero essere rilanciati in Europa. Ciò è effettivamente dovuto al fatto che hanno simulazioni di casinò e sale da gioco al loro interno.

Ciò rende chiaro che Nintendo, Game Freak e altri gestori di Pokémon dovranno sostituire queste sale giochi con altri elementi, come già accade in Pokémon Perla Splendente e Diamante Lucente. In futuro, se volessero rilanciare i giochi che avevano i casinò, dovrebbero modificare questi aspetti, altrimenti sarebbero classificati come PEGI 18.

Do note that their current ratings remain at what they were, so RBYGSC are still 12+ in Europe for it, but on re-release unless these features are removed, RBY, GSC, RSE, FRLG and DPPt would all require 18+ ratings in Europe — Joe Merrick (@JoeMerrick) August 31, 2021

Fonte: Nintendo Life