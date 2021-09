WHATEVER è l'assurdo gioco ispirato alla nave incagliata nel Canale di Suez

Probabilmente ricorderete la vicenda della Ever Given, la nave cargo rimasta incagliata lo scorso marzo nel Canale di Suez: ebbene, come spesso accade, le vicende di cronaca più particolari ispirano dei singolari titoli indie, come nel caso di WHATEVER.

WHATEVER non è il primo titolo ispirato alla vicenda, ma è probabilmente il più "raffinato" nella formula, sfruttando lo stile di gioco "in drifting" già sperimentato in alcuni giochi di guida e ora traslato alla navigazione.

L'obiettivo, difatti, sarà navigare in stretti canali, tra ostacoli da evitare e bonus da recuperare, diventando maestri della derapata controllata. Più facile a dirsi che a farsi, naturalmente, ma non pensate che ci sia una qualche vena simulativa, in tutto ciò: tra i possibili ostacoli c'è anche un simil-Godzilla!

Il titolo attualmente non ha una data d'uscita e sarà disponibile solo in Early Access: potete intanto metterlo nella vostra wishlist di Steam, se trovate l'idea stuzzicante.

Fonte: Kotaku