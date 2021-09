Xbox Series X nelle mani di Cory Barlog! Il director di God of War non vede l'ora di giocare ad Halo Infinite

Il director di God of War, Cory Barlog, si è deciso e ha acquistato una Xbox Series X.

Lo sviluppatore ha celebrato il suo acquisto con un'immagine su Twitter e, come si intuisce dal tweet, Barlog non vede l'ora di mettere le mani su Halo Infinite, che arriverà su Xbox e PC l'8 dicembre.

Molto probabilmente, Barlog ha voluto festeggiare con una nuova console il suo compleanno. Il director compirà gli anni domani, 2 settembre.

series x ?

halo infinite [?waiting?]

?? pic.twitter.com/PmzWem4ziX — cory barlog ? (@corybarlog) September 1, 2021

Il tweet di Barlog, oltre ad essere simpatico, va decisamente contro le dinamiche dell'ormai famosa console war. Come saprete, lo sviluppatore è legato a Sony ed è positivo vedere il director di un'esclusiva PlayStation con una Xbox e in attesa di un titolo esclusivo di Microsoft come Infinite.

La "morale" è sempre la stessa, l'importante è divertirsi con i propri videogiochi preferiti, senza schierarsi troppo con una parte o l'altra.

