PlayStation Showcase svelerà tante 'cose interessanti', parola di Hermen Hulst

Poche ore fa sui canali social, PlayStation ha annunciato la data del prossimo evento. Il PlayStation Showcase si terrà il 9 settembre alle ore 22:00 e per 40 minuti i fan potranno dare uno sguardo a novità e informazioni su giochi annunciati e non.

A fomentare ancora di più l'hype è Hermen Hulst, boss di PlayStation Studios che attraverso Twitter, in un breve post, ha dichiarato che i fan devono aspettarsi tante novità. "Ci sono un sacco di cose eccitanti in corso ai PlayStation Studios. Non vedo l'ora di mostrarvi su cosa abbiamo lavorato" afferma il boss.

Quali siano queste "cose eccitanti" rimane ancora un mistero, ma secondo un insider, tra i vari giochi che verranno presentati farà capolino anche God of War Ragnarok, il sequel tanto atteso dai giocatori che ancora non ha ricevuto nessun video gameplay. Ad ogni modo, non ci resta che attendere la prossima settimana per saperne di più: noi di Eurogamer seguiremo la diretta, pertanto rimanete sintonizzati con noi.

Lots of exciting things going on at PlayStation Studios. Can?t wait to show you what we?ve been working on ? https://t.co/RDwJsHSEQ1 — Hermen Hulst (@hermenhulst) September 2, 2021

Che cosa vi aspettate da questo evento? Quali giochi vorreste vedere? Fatecelo sapere nei commenti.