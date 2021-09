PS5 PlayStation Showcase annunciato per la prossima settimana! Ecco tutti i dettagli

Sony ha appena lanciato un grande annuncio dal nulla. È stato appena confermato un PlayStation Showcase, che offre uno "sguardo sul futuro di PS5".

"Sintonizzatevi giovedì prossimo, il 9 settembre alle 22:00 per un'anteprima sul futuro di PS5. Lo Showcase durerà circa 40 minuti e includerà aggiornamenti dai PlayStation Studios e alcuni tra gli sviluppatori più creativi dell'industria, per i giochi in uscita durante le vacanze e oltre. E rimanete nei paraggi dopo la presentazione per avere altri aggiornamenti da alcuni dei team dello studio presenti nello Showcase" si legge nel post sul blog.

Aspettiamoci quindi tantissime novità sui giochi di prossima uscita e magari su qualche annuncio nuovo di zecca. Al momento non sappiamo cosa verrà presentato: tuttavia, come ha sottolineato il sito ufficiale, questa volta non ci saranno notizie inerenti giochi VR. Come al solito sarete in grado di guardare la diretta sui canali Twitch e YouTube ufficiali.

? Save the date!



PlayStation Showcase 2021 broadcasts live next Thursday. Full details: https://t.co/IJJEE9WplH pic.twitter.com/Hu5bnAwIrW — PlayStation Europe (@PlayStationEU) September 2, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Noi di Eurogamer seguiremo l'evento, perciò rimanete sintonizzati con noi per tutti i dettagli!

Fonte: PlayStation Blog