Sir, You Are Being Hunted: Reinvented Edition arriverà a febbraio 2022

Era il 2014 quando Sir, You Are Being Hunted arrivò su PC e Mac, dove la nobiltà robotica imperversa a dar la caccia alla agli umani che cercano di sfuggire agli orrori della campagna inglese.

n uscita nel febbraio 2022, Sir, You Are Being Hunted: Reinvented Edition è una versione "rimasterizzata" con implementazione grafica, un sistema di nuovi vantaggi opzionali, isole più grandi, audio e interfaccia utente rinnovati insieme a controlli modernizzati e miglioramenti alla quality of life.

Quello che vedete è il trailer della versione originale, ma presto arriverà quello della versione aggiornata del titolo. Del resto mancano pochi mesi all'uscita.

Fonte: Rock Paper Shotgun