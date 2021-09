Sony apre un nuovo studio in Giappone 'simile a The Initiative di Microsoft' incentrato su giochi AAA per un rumor

A quanto pare Sony sta aprendo uno studio nuovo di zecca che lavorerà ad una serie di giochi AAA. Questa indiscrezione è trapelata da un insider che precedentemente aveva previsto l'acquisizione giorni prima di Housemarque da parte di Sony. Secondo quanto riferito, lo studio ha sede in Giappone e Sony ci starebbe lavorando dall'inizio del 2020, quando aveva pianificato di chiudere Japan Studio.

Secondo l'insider, questo nuovissimo studio lavorerebbe su giochi AAA importanti e ad alto budget. Apparentemente, è la risposta di Sony a The Initiative di Microsoft, con sede a Santa Monica, uno studio composto da veterani del settore e che sta attualmente lavorando al reboot di Perfect Dark.

Sony vuole che lo studio realizzi giochi che diventeranno grandi successi sia in Giappone che in tutto il mondo. Per raggiungere questo obiettivo, stanno assumendo sviluppatori veterani del team Resident Evil di Capcom, sviluppatori di Square Enix e Konami. Per adesso non è chiaro a cosa sta lavorando lo studio ma, sempre secondo l'insider, verrà svelato nei prossimi mesi in concomitanza con il misterioso gioco.

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Come sempre, visto che per adesso non c'è una conferma da parte di Sony, prendete questa notizia come semplice rumor. Non ci resta che attendere se effettivamente nei prossimi mesi verrà fatto questo annuncio.