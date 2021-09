PS5 vs Xbox Series X/S in Giappone: 1 milione di unità vendute contro 83.000

Grazie ai dati relativi alle vendite giapponesi forniti da Famitsu, apprendiamo che PS5 è arrivata a sfiorare il milione di console vendute.

Xbox Series X/S di Microsoft, è a quota 83.000 unità piazzate.

Sommando le edizioni standard e digitali di PS5, la console di Sony è arrivata a circa 995.000 unità. Anche se si tratta di stime, possiamo ritenere la macchina di Sony vicina al milione di console piazzate in Giappone.

Xbox Series X (56,941) e Series S (26,355) totalizzano insieme 83,296 unità. Le macchine di Microsoft sono un po' indietro rispetto a PlayStation ma, come saprete, in Giappone Xbox ha sempre faticato e ultimamente ha intensificato i propri sforzi per attrarre il pubblico della regione.

Infine, a guidare la classifica delle console in Giappone, è il "solito" Nintendo Switch:

Switch - 52,488 (16,959,653) PlayStation 5 - 17,852 (831,841) Switch Lite - 10,766 (4,030,951) Xbox Series X - 2,848 (56,941) Xbox Series S - 2,821 (26,355) PlayStation 5 Digital Edition - 2,302 (163,740) PlayStation 4 - 2,067 (7,805,991) New 2DS LL (incluso 2DS) - 509 (1,171,305)

Che ne pensate di questi dati?

Fonte: Gematsu.