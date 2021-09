PS5 PlayStation Showcase avrà dei 'super annunci' secondo un giornalista

Nella giornata di ieri Sony ha annunciato per la prossima settimana un PlayStation Showcase in cui verranno mostrati giochi PlayStation 5. L'evento durerà circa 40 minuti, ma secondo alcuni addetti ai lavori ci saranno tante sorprese per i fan.

Uno di questi è Andy Robinson, editor di VGC che attraverso Twitter ha dichiarato: "Mi è stato detto che ci saranno super annunci". Quali siano questi "super" annunci non lo sappiamo, ma dato che anche Hermen Hulst è molto eccitato per questo evento, è lecito pensare che i fan saranno in grado di dare uno sguardo più approfondito a giochi precedentemente annunciati e a novità assolute.

Tra i giochi che potrebbero essere mostrati troviamo anche God of War Ragnarok: l'insider Shpeshal Nick avrebbe infatti contattato una sua fonte che ha confermato la presenza del sequel sviluppato da Santa Monica Studios.

I?ve been told there are some super announcements in this. https://t.co/S1uy7qycnP — Andy Robinson (@AndyPlaytonic) September 2, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Ad ogni modo, mancano pochi giorni all'evento: PlayStation Showcase si terrà infatti il 9 settembre alle 22. Rimanete sintonizzati con noi per sapere tutte le novità che verranno mostrate.