GamesMaster, lo show televisivo britannico dedicato ai videogiochi potrebbe ricevere un revival

Nel 1992, su Channel 4, uno dei canali televisivi del Regno Unito, nacque GamesMaster, uno show televisivo interamente dedicato ai videogiochi, uno dei primi del genere.

Lo show ebbe una lunga vita, dal 1992 al 1998 e poteva vantare un gran numero di contenuti, incluse recensioni dei titoli in uscita e sfide a premi per i gamer più bravi.

Oggi, dopo quasi 23 anni dalla sua conclusione, quello show potrebbe tornare in vita, sotto forma di reboot.

All'inizio dell'anno, Channel 4 aveva pre-annunciato l'intenzione di resuscitare l'amato show televisivo, ma è in questi ultimi giorni che è apparso, in vari forum online, un ad per il futuro casting del programma.

L'avviso è stato pubblicato da un utente chiamato Albert Bankolé il quale, stando a Linkedin, dovrebbe essere l'assistant producer di GamesMaster, impiegato presso Future Publishing, ovvero la società che detiene i diritti dello show.

Purtroppo, i topic nel quale questi avvisi sono stati pubblicati, sono stati prontamente rimossi, il che è apparso decisamente sospetto a molti utenti.

D'altro canto, l'interesse di Future e Channel 4 nel riportare in vita GamesMaster era ufficiale: bisognava solo aspettare la conferma della messa in onda.

Ad oggi, grazie alle piattaforme streaming, non siamo a corto di show videoludici, ma il ritorno di GamesMaster, oppure di un programma simile, è sempre ben accetto, non credete anche voi?

Fonte: VideoGamesChronicle