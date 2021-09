Grand Theft Auto Remastered Trilogy uscirà nel 2022 per un noto insider

Grand Theft Auto 6 esiste di sicuro, ma è chiaro che la sua data d'uscita non è assolutamente imminente. I fan continuano a speculare e a basare le proprie aspettative sui numerosi leak che, veri o no, contribuiscono ad alimentarne la leggenda.

Tuttavia, se da una parte abbiamo una fanbase ansiosa di vedere l'evoluzione della saga, dall'altra abbiamo un gran bel gruppo di nostalgici che attendono con ansia il reveal ufficiale di un altro progetto Rockstar, tutt'ora noto solo tramite leak e indiscrezioni: la Grand Theft Auto Remastered Trilogy.

Si tratta della raccolta rimasterizzata di Grand Theft Auto 3, Grand Theft Auto Vice City e Grand Theft Auto San Andreas, un trio di titoli molto amati dai giocatori di vecchia data.

Come già detto, Rockstar non ha rivelato e annunciato nulla di questo progetto, ma gli insider che hanno riportato la notizia non sono solo certi della sua esistenza, ma ne avrebbero profetizzato l'uscita entro il 2021.

Di certo, si tratta di un rumor ben più solido di qualsiasi leak di GTA 6 mai apparso fino ad oggi, ma sarà vero? Tom Henderson, noto insider dall'ottimo record, ne è convinto, ma con una piccola differenza: la trilogia uscirà nel 2022.

Durante l'ultimo episodio del Gold Gold Podcast, Henderson ha commentato il rumor di GTA Trilogy, sostenendo di aver sentito delle voci differenti sulla data d'uscita e che la raccolta non potrebbe mai uscire nel 2021.

La motivazione, secondo Henderson, è molto terra-terra: a novembre uscirà la versione next-gen di Grand Theft Auto 5, uno dei giochi più venduti nella storia. Perché Rockstar dovrebbe frammentare il mercato pubblicando a breve distanza un altro GTA?

Al momento, l'esistenza della Grand Theft Auto Remastered Trilogy, benché supportata da insider attendibili, è da considerarsi come un semplice rumor, quindi vi invitiamo a prendere queste informazioni come tali.

Secondo voi quale sarà la scelta di Rockstar? Release nel 2022 per lasciar spazio a GTA5 next-gen, oppure sperate nel 2021?

