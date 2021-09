Alan Wake, la remaster del titolo Remedy compare su un sito taiwanese

Ottime notizie per i fan di Alan Wake: sembra proprio che il titolo Remedy si stia preparando per tornare sulle piattaforme moderne in grande stile.

Sul sito Rakuten Taiwan è infatti apparsa (e immediatamente svanita) una pagina che mostra la ben nota avventura horror in edizione remaster, con tanto di data d'uscita imminente, il 5 ottobre. Inoltre, la pagina segnala come piattaforme PS4, PS5 e Xbox Series X (niente Xbox One, ma immaginiamo sia sottointesa grazie allo Smart Delivery).

Per quanto i leak dei siti di videogiochi siano da prendere con le dovute precauzioni, questa non è la prima volta che una remastered di Alan Wake fa capolino: ricordiamo infatti che qualche mese fa, Alan Wake era apparso anche nel database di Epic Games Store.

Se tutto questo non vi bastasse, abbiamo un'altra conferma da aggiungere alla lista: il noto analista Daniel Ahmad, non appena si è diffusa la notizia, ha affermato che Alan Wake Remastered sarà annunciato in via ufficiale la prossima settimana, guarda caso proprio il periodo del PlayStation Showcase.

Will be announced next week — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) September 4, 2021

Remedy non ha mai nascosto l'intenzione di tornare nel mondo di Alan Wake, ma ancora non sono riusciti a perfezionare l'idea per un sequel. In attesa di quel giorno, forse aumentare la visibilità del brand con una remaster non sarebbe una cattiva idea, specialmente dopo l'enorme successo di Control.

Per il momento, classificheremo tutto questo come rumor e resteremo in attesa di nuove informazioni.

Fonte: Gamepur