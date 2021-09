Tripwire Interactive: il boss dello studio di Killing Floor al centro della bufera dopo il sostegno alla legge anti-aborto del Texas

John Gibson, il presidente di Tripwire Interactive, lo studio dietro Maneater e Killing Floor, è "orgoglioso" che la Corte Suprema degli Stati Uniti abbia autorizzato una nuova legge anti-aborto del Texas.

La controversa legge vieta l'aborto dopo sei settimane e arriva al punto di consentire ai privati ​​cittadini di citare in giudizio i fornitori di aborti o chiunque sia anche solo sospettato di aiutare una donna a interrompere una gravidanza.

Nel tweet del 4 settembre, il presidente di Tripwire ha spiegato di essere "orgoglioso" della recente decisione della Corte Suprema. Il disegno di legge, diventato legge alla mezzanotte di mercoledì 1 settembre, vieta gli aborti nello Stato di Lone Star dopo sei settimane.

Tuttavia, la polizia di stato e i funzionari eletti non saranno i veri esecutori. Invece, il dovere ricadrà sui privati ​​cittadini, che ora hanno il potere di intentare azioni legali contro qualsiasi persona o gruppo che credono stia facilitando qualcuno ad abortire. Questo potrebbe anche includere persone che semplicemente accompagnano un paziente in una clinica, lo aiutano a entrare spingendo una sedia a rotelle o gli tengono la mano per comodità. Qualsiasi cittadino del Texas ora può citarli in giudizio per $10.000.

Proud of #USSupremeCourt affirming the Texas law banning abortion for babies with a heartbeat. As an entertainer I don?t get political often. Yet with so many vocal peers on the other side of this issue, I felt it was important to go on the record as a pro-life game developer. — John Gibson (@RammJaeger) September 4, 2021

Il Texas ha effettivamente creato un sistema di sorveglianza gestito da privati ​​cittadini, il cui unico scopo è impedire alle donne di accedere in sicurezza all'aborto. Come osserva Jezebel, "Sebbene ai pazienti in Texas sia ancora garantito il diritto all'aborto, dopo martedì sarà un diritto al massimo teorico".

Il presidente di Tripwire Interactive, John Gibson, è felice di tutto questo. Nel suo tweet, si è anche descritto come uno "sviluppatore di giochi a favore della vita". Gibson afferma anche di non "fare politica" molto spesso. Ha chiaramente deciso di fare un'eccezione per condividere un po' di entusiasmo per questa legge che priva le donne dei diritti umani fondamentali.

Le reazioni al tweet sono arrivate rapidamente mentre si diffondeva sui social media, con numerosi sviluppatori, writer, designer e fan che hanno commentato il messaggio. Molti hanno anche espresso delusione per il fatto che la dichiarazione di Gibson porterà senza dubbio a un maggiore stress per le persone che lavorano sotto di lui a Tripwire. Alcuni hanno giurato di smettere di giocare ai giochi Tripwire esistenti e futuri, arrivando al punto di bloccare il publisher sui propri account Steam.

In un successivo aggiornamento, Shipwright Studios, uno studio di "co-sviluppo", ha annunciato che sta annullando tutti i contratti con Tripwire Interactive come risultato diretto del tweet di Gibson. La società aveva precedentemente lavorato a fianco di Tripwire per aiutare il team a sviluppare Maneater e Chivalry II.

"Non possiamo in buona coscienza continuare a lavorare con Tripwire sotto l'attuale struttura di leadership", ha affermato Shipwright in una dichiarazione pubblicata su Twitter. "Inizieremo la cancellazione dei nostri contratti esistenti con effetto immediato".

Fonte: Kotaku.