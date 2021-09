DualSense di PS5 trasformato nel classico controller PS1 è un nostalgico tuffo nel passato

PlayStation è un punto di riferimento per i videogiochi e, ora che siamo arrivati a PlayStation 5, alcuni fan si sono divertiti a dare uno sguardo nostalgico alle precedenti generazioni di console Sony.

I controller moderni che consentono modifiche o combinazioni di colori diverse si prestano bene a questo tuffo nel passato. Dalla PS1 fino alla PS5 ci sono stati molti colori e design, e una modifica dei fan ha ora donato al DualSense di PS5 un tocco davvero nostalgico.

TheNextPablo ha condiviso un'immagine modificata che posiziona lo schema dei colori di un controller PS1 sul layout di DualSense. La modifica lo trasforma efficacemente in un controller PS1 con la stessa colorazione grigio chiaro e i pulsanti frontali con i loro colori originali.

Per chi non lo sapesse, i controller PS1 originali erano grigio chiaro. I pulsanti direzionali, il pulsante di selezione e il pulsante di avvio sono di un grigio leggermente più scuro, così come i loghi di PlayStation e Sony in grigio scuro sul davanti. L'unico colore raffigurato sul controller è rappresentato dai suoi pulsanti frontali quadrato, triangolo, cerchio e X o croce.

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Il controller DualSense di PS5 ha diviso i fan che sono riusciti a mettere le mani sull'inafferrabile console di nuova generazione, con il suo corpo più voluminoso e l'elegante design bianco e nero. In particolare, il controller DualSense ha omesso i tradizionali indicatori di colore per i suoi singoli pulsanti frontali. Alcuni fan preferiscono i controller DualShock 4 di PlayStation 4 al DualSense a causa del corpo più snello, dei pulsanti reattivi e del colore predefinito nero.

Che ne pensate?

Fonte: Gamerant.