PS5 ottime vendite in UK ad agosto. Stabile Switch ma Xbox Series X/S è sottotono

Secondo quanto ha riportato Christopher Dring di Games Industry, anche il mese di agosto nel Regno Unito è stato ottimo per PlayStation 5. Attraverso un tweet il giornalista ha dichiarato che Sony sta facendo bene con i rifornimenti della sua console.

Per quanto riguarda Nintendo Switch, ad agosto la console della grande N è rimasta stabile, con un dato che si attesta a quello del mese precedente. Infine, le console di Microsoft, rispettivamente Xbox Series X e Xbox Series S, hanno subito un lieve rallentamento.

Tutte le console next-gen, stanno ancora soffrendo della carenza di semiconduttori e ciò causa una difficoltà per le aziende di sopperire alla domanda. A questo si aggiunge anche la presenza dei bagarini che fin dalla loro uscita hanno ottenuto grosse unità di console che poi sono state rivendute a prezzi gonfiati. Ora, con i magazzini dei rivenditori che vengono riforniti a poco a poco, questo problema dovrebbe avere una fine.

Sony continues to do really well with PS5 stock in the UK. Another big month for them. Switch sales seem to be mostly the same month-to-month at the moment. Slow few weeks for Xbox Series consoles — Christopher Dring (@Chris_Dring) September 6, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Per quanto riguarda PlayStation, ricordiamo che Sony ha annunciato questa settimana un evento in cui verranno svelate tante informazioni sui giochi di prossima uscita per PlayStation 5.