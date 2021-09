Shenmue 2 compie oggi 20 anni. Pubblicato per la prima volta su Dreamcast il 6 settembre 2001 in Giappone, il titolo è arrivato in Europa pochi mesi dopo, il 23 novembre, ed è stato un'esclusiva Xbox in Nord America quando è arrivato nell'ottobre dell'anno successivo.

Shenmue 2 è stata una delle principali uscite finali per il Dreamcast - il sistema è stato interrotto da Sega all'inizio dello stesso anno - e l'ultimo capitolo della serie fino al sequel finanziato dal crowdfunding nel 2019.

Sebbene il lavoro investigativo sia rimasto al centro dell'attenzione, Shenmue 2 è stata un'avventura molto più lunga e piena di azione rispetto al passato. Ci sono più minigiochi, scene di combattimento e QTE per variare il ritmo.

Shenmue 2 ha indubbiamente alcuni dei momenti migliori della serie, anche se altri giocatori potrebbero preferire il ritmo "più lento" del titolo originale.

L'ultimo capitolo della serie, Shenmue 3, è disponibile su PC e PS4.

Fonte: Eurogamer.net.