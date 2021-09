Magic The Gathering Innistrad: Caccia di Mezzanotte. Eurogamer.it vi presenta una carta in esclusiva!

Con la nuova espansione per Magic the Gathering Innistrad: Caccia di Mezzanotte in piena stagione di spoiler, Wizards of The Coast ha inviato alla redazione di Eurogamer.it una gustosa preview per i nostri lettori!

Ecco a voi Adeline, Catara Splendente! Questa carta si inserisce perfettamente nel classico meta dei mazzi basati su creature pedine e in generale sui mazzi a tema Umano.

L'alta difesa permette ad Adeline una certa immunità da incantesimi di rimozione basati sul danno (i più comuni infatti infliggono 2 o 3 danni, costringendo l'avversario ad usare copie multiple). Il suo attacco, che progressivamente cresce ogni turno, rende questa creatura una minaccia che va affrontata prima che sia troppo tardi, considerando che non solo Adeline ha anche Cautela (rendendola pertanto ottima in fase di blocco), ma anche che le pedine create entrano in gioco tappate e in attacco, mettendo quindi sotto pressione l'avversario.

Spostandoci su formati non standard, Adeline risulta essere anche un ottimo Commander (essendo una creatura leggendaria), ma soprattutto potrebbe trovare un uso perfetto in Modern, dove i mazzi a tema Umano sono in gran voga. Un'ottima carta quindi, con potenziali esplosivi in molti formati.

Innistrad: Caccia di Mezzanotte uscirà per MTG Arena il 16 Settembre e in formato cartaceo il 24 settembre.