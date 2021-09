Dread Delusion è un interessante RPG horror lo-fi con una grafica da PS1

Il titolo horror open world Dread Delusion sta raccogliendo molto interesse: si tratta di un particolare RPG in prima persona lo-fi con uno stile macabro ed un design da gioco horror.

Attualmente il titolo è ancora fase di sviluppo, e ricorda molto una grafica PS1 perfetta per gli amanti di questo genere di giochi. Ma è grazie alla descrizione che riusciamo a capire qualcosa di più: "Il mondo è distrutto. La sua superficie ribolle di una maledizione non morta, mentre l'umanità si aggrappa ai continenti che volano nel cielo. Dalle foreste di funghi ai mausolei dei non morti, ti aspettano luoghi e persone strane. Ma troverai un modo per guarire questo mondo o cercherai potere e profitto per te stesso?".

Il suo principale punto di forza è un'esperienza open world più piccola, ma realizzata direttamente a mano, con una missione principale da portare a termine e diverse missioni secondarie da fare. Gli sviluppatori di Lovely Hellplace promettono che il combattimento non sarà mai l'unica opzione, affermando che "Con un sistema di abilità variegato, c'è sempre un'alternativa al combattimento. Incantare le persone, scassinare serrature o utilizzare conoscenze segrete". Di seguito potete dare uno sguardo al trailer.

Attualmente Dread Delusion non ha una data di uscita, ma su itch.io è disponibile una versione demo (anche se è un po' datata).

Fonte: PCGamer