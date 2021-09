Pokémon GCC: un giocatore viene espulso dal torneo per aver parlato con sua madre

Un giocatore di Pokémon GCC è stato squalificato da un torneo perché sua madre gli faceva domande sul gioco durante lo streaming. Luke "Celio's Network" Morsa stava gareggiando ai Pokémon Online Global Championships 2021 quando si è verificata la bizzarra violazione.

Morsa stava trasmettendo in diretta le partite streaming del suo torneo: durante questa diretta la madre stava facendo domande sulla sua partita, dato che è anche lei un'appassionata giocatrice di Pokémon GCC. Questa interazione è stata segnalata in seguito all'organizzatore e così il giocatore è stato squalificato. Il suo nome è stato cancellato dalla classifica finale e presumibilmente perderà anche il premio di 50 dollari per essersi piazzato tra i primi 16.

"Sono stato eliminato dal POG 2021 perché mia madre discuteva mentre era nella stanza con me", scrive Celio's Network su Twitter. "Non credo di aver ottenuto alcun vantaggio in nessun momento. Mia madre è molto appassionata del gioco quindi le ho permesso di godersi l'esperienza con me. Non l'avrei permesso se avessi pensato ad un eventuale vantaggio con il suo comportamento".

I was DQ?d from POG 2021 due to my mom discussing and suggesting plays while in the room with me. I never got any warnings and honestly am desensitized to this due to the resources of online play like twitch chat, discord calls, notes. I?ll refer to my place as 14th still. https://t.co/jkDXTOHwgr — * (@Celios_Network) September 6, 2021

I agree Mia, but can?t any streamer just ask chat or anyone not streaming watch the twitch stream if it?s on x amount of delay or ask their friends watching them play? What I?m saying is, it was against the rules but not advantageous and I?m not sure where that leaves it. — * (@Celios_Network) September 6, 2021

Gli spettatori sottolineano che il giocatore ha in effetti ottenuto informazioni da parte di sua madre. Mia, una designer di giochi per Pokémon, ha risposto al suo tweet sottolineando che sua madre gli ha detto quali carte ha tirato il suo avversario dopo aver usato Cynthia e Cait. Morsa tuttavia ha risposto credendo in questo modo di risparmiare tempo, e se sua madre non fosse stata presente avrebbe chiesto direttamente al suo avversario ma non voleva interrompere la partita.

Fonte: The Gamer