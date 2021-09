Sonic Colors Ultimate ha glitch così gravi da poter causare convulsioni

Sonic Colors: Ultimate è disponibile da oggi, ma come riporta VGC, Sega si sta già preparando al lancio di una patch.

I giocatori che hanno effettuato il pre-order sono stati in grado di ottenere il gioco lo scorso venerdì e, a quanto pare, non si sono divertiti molto con il titolo rimasterizzato. Tanto che il social media manager ufficiale del porcospino blu ha cercato di spegnere le polemiche.

Katie Chrzanowski ha detto: "apprezziamo tutti i vostri commenti su Sonic Colors: Ultimate e i team stanno ascoltando e valutando una patch imminente. Grazie a tutti per la pazienza mentre approfondiamo questo argomento!"

Secondo Chrzanowski, non tutti i report e i video dei glitch sono del tutto reali. Sembra che alcuni siano basati su utenti che giocano a una versione "emulata" del gioco, ovvero non su hardware Nintendo ufficiale. "Cercare di capire quali bug sono legittimi può davvero rallentare il processo di controllo della qualità", ha continuato.

Tuttavia, ci sono bug e glitch e molti dei problemi sollevati sono reali. Ciò è dimostrato da GameXplain, che ha messo insieme un video dei bug che hanno riscontrato durante il gioco su un vero Switch:

Altri hanno confermato i bug, incluso Nintendo World Report, che ha riportato un altro video. Fate attenzione a visionare il filmato, poiché alcuni glitch potrebbero causare convulsioni. Il video è disponibile a questo link.

