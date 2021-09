The Witcher: Ronin, al via la campagna Kickstarter del manga basato sulle leggende e il folklore giapponese

CD PROJEKT RED annuncia che la campagna Kickstarter per The Witcher: Ronin è iniziata oggi, il che significa che i sostenitori possono ora impegnarsi per la loro copia dell'esclusiva Hard Copy Collector's Edition del manga.

The Witcher: Ronin è un fumetto originale, creato e pubblicato da CD PROJEKT RED, che traduce il mondo fantasy oscuro di The Witcher in un'ambientazione giapponese feudale. La storia si concentra su Geralt, che deve avventurarsi in terre infestate da Yokai mentre tenta di rintracciare la misteriosa Signora della Neve Yuki Onna.

La campagna Kickstarter è incentrata sull'esclusiva Hard Copy Collector's Edition del manga, che include la storia principale del fumetto, tre brevi storie a fumetti con i personaggi di Witcher, oltre a contenuti dietro le quinte, con più contenuti aggiuntivi programmati per essere aggiunti durante la campagna.

Attualmente, i sostenitori possono supportare il progetto tramite più livelli che, oltre a garantire l'edizione da collezione del manga su carta stampata, garantiscono anche un artwork extra creato dall'artista manga Hataya, responsabile di tutti gli artwork di The Witcher: Ronin. Inoltre, i backer possono integrare il loro impegno con una scelta di componenti aggiuntivi, tra cui un set di 5 spille decorative a tema Ronin e una borsa. La campagna è stata lanciata anche con un'offerta speciale Early Bird per i backer che sostengono la campagna e prenotano la loro copia di The Witcher: Ronin entro le prime 24 ore. Coloro che lo faranno riceveranno una miniatura monocromatica da collezione di 12 cm raffigurante Geralt in battaglia con un letale Tengu.