Videogiochi free-to-play? Alcuni rivenditori di key fanno pagare giochi gratis

Il mondo dei rivenditori di key è un luogo "cupo" da visitare. Solo un paio di settimane fa gli sviluppatori di Frostpunk 2, 11 Bit Studios, sono rimasti sbalorditi nel vedere Kinguin vendere key per il loro gioco appena annunciato, molto prima che decidessero loro stessi il prezzo.

Ora, come notato da Outstar Walker di World Of Darkness, c'è un altro tentativo di vendere key per Vampire: The Masquerade - Bloodhunt, che è un titolo gratuito.

Walker certamente sa quanto costa il battle royale free-to-play Bloodhunt, specialmente quando tale importo è zero! Quindi, ha chiarito che i fan non dovrebbero pagare.

L'acquisto dai rivenditori può, ovviamente, a volte far risparmiare denaro alle persone, ma spesso ha un costo. In questo caso, soprattutto. Bloodhunt, degli sviluppatori Sharkmob, è la prima incursione del franchise nel battle royale e, come la maggior parte dei titoli del genere, è scaricabile gratuitamente, presumibilmente con l'intenzione di guadagnare dagli acquisti in-game. Tuttavia, se siete andati su CDKeys potreste ottenerlo al prezzo di $19,59!

public service announcement:

DON'T ?? BUY ?? BLOODHUNT

IT'S ?? FREE



(more key resellers are putting a price tag on the key, it's going to be FREE and you can play it starting from tomorrow, DON'T BUY IT) pic.twitter.com/CVvt7VgXpt — Outstar (@outstarwalker) September 6, 2021

Una situazione davvero curiosa, non c'è che dire.

Fonte: Kotaku.