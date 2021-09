Facebook e Ray-Ban sveleranno tra pochissimo i loro 'occhiali intelligenti'

Facebook ha lavorato per mesi con il produttore di occhiali da sole Ray-Ban per creare occhiali intelligenti: ora le due società condivideranno maggiori dettagli questo giovedì 9 settembre.

Il CEO di Facebook Mark Zuckerberg aveva già siglato un accordo con Ray-Ban a giugno per lo sviluppo di occhiali intelligenti, che ha poi confermato a luglio come sua prossima versione hardware.

Attenzione, però, se ancora non sappiamo nulla di questo nuovo accessorio, non dobbiamo aspettarci occhiali futuristici dalle funzionalità incredibili. Del resto lo aveva già detto Zuckerberg: per il boss di Facebook, il prossimo hardware indossabile dell'azienda sarà prima di tutto parte di un'iniziativa "più ampia" volta a creare "occhiali che esaltino il mondo sia visivamente ma anche per quanto riguarda il lato uditivo".

Oltre a questo reveal, domani 9 settembre alle 22 si terrà anche il PlayStation Showcase: secondo un rumor Sony potrebbe anche svelare una nuova versione di PS5, ovvero PS5 Pro.

Fonte: The Verge