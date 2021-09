PlayStation Studios: qualità e unicità come mantra per Hermen Hulst

Hermen Hulst ha fatto carriera, diventando il capo dell'ormai affermato PlayStation Studios, ultimamente impegnata in campagna acquisti tra Housemarque e Nixxes e la neo entrante Firesprite. A tal proposito Hulst ha rilasciato un'intervista a GamesRadar+, proprio sulle ultime novità e sulla mission del nuovo brand.

"Con i team che abbiamo acquisito di recente, conosco molto bene le persone, quindi so di cosa sono capaci e in realtà so anche a cosa stanno lavorando. Quel rapporto privilegiato che ho mi dà molta fiducia nel fatto che i giochi che escono da queste squadre siano davvero forti e che siano molto PlayStation Studios, in termini di qualità, che cerchiamo sempre, ma anche l'unicità delle esperienze".

"Riguardo questo aspetto, il fatto che siano sorprendenti... sì, forse per il mondo esterno, ma non per le persone che ci hanno lavorato, che hanno visto crescere Firesprite, li ho visti aggiungere talenti ed essere in grado di attrarre i migliori del settore. Ora è il momento giusto per portarli in famiglia e raddoppiare alcune delle incredibili opportunità su cui possiamo collaborare".

"Abbiamo l'opportunità di lavorare su alcuni giochi davvero interessanti, esclusivi all'interno dei PlayStation Studios, di cui oggi non posso parlare in dettaglio, ma ne sono molto, molto entusiasta".

Anche Graeme Ankers, amministratore delegato di Firesprite è entusiasta: "Non vedo l'ora di condividere con tutti quello su cui stiamo lavorando. Stiamo lavorando per portare nuove esperienze che innoveranno e miglioreranno le piattaforme creando esperienze e universi magici che i giocatori apprezzeranno negli anni a venire".

Fonte: Gamesradar