Vampire: The Masquerade - Bloodhunt: l'insolito battle royale vampiresco è disponibile in Early Access

Vampire: The Masquerade, e tutto il Mondo di Tenebra, sono un'ambientazione ricercata e molto amata dagli amanti dei giochi di ruolo, ma a livello di videogiochi il risultato non è sempre stato dei migliori, anzi: l'unico titolo ricordato con affetto dagli appassionati è lo storico Bloodlines.

Arriva, ora, un titolo che probabilmente non rimarrà negli annali, ma sta suscitando abbastanza interesse: Vampire: The Masquerade - Bloodhunt, battle royale sviluppato da Sharkmob AB e ora disponibile, in Accesso Anticipato, su Steam.

Il titolo sta avendo risonanza perché, essendo gratuito, una mole enorme di giocatori lo sta già provando in queste prime ore di disponibilità, dividendosi sulle sue qualità... ma anche sul fatto che il genere di gioco non è propriamente quello che normalmente verrebbe in mente pensando a questa ambientazione, solitamente più incline ai sotterfugi e agli intrighi che non alle sparatorie.

Questa la sinossi ufficiale del gioco: Un tradimento infame ha scatenato una guerra fra vampiri, che sono anche a rischio di annientamento da parte della società segreta nota come Entità. Usa i tuoi poteri sovrannaturali, le tue armi e la tua arguzia in questo gioco battle royale in terza persona per dominare la notte e ripristinare la masquerade. Scegli con quale clan allearti per definire il tuo stile di gioco ed esprimi la tua personalità creando look unici, che verranno ricordati dai tuoi rivali. Forma alleanze empie o combatti da solo, lontano dallo sguardo degli esseri umani. I cacciatori diventano prede: combatti fino all'ultima goccia per diventare il vampiro definitivo e ripristinare l'ordine.

