Facebook x Ray-Ban: gli 'occhiali intelligenti' compaiono in un leak prima del reveal ufficiale

Facebook e Ray-Ban hanno dichiarato nella giornata di ieri il reveal dei loro "occhiali intelligenti". L'evento ha luogo oggi, ma in rete sono comparse già le prime immagini di questi occhiali. Condivise dal prolifico Evan "Evleaks" Blass, le immagini mostrano tre modelli separati, chiamati Ray-Ban Stories, completi della montatura classica della società e un paio di telecamere su ogni lato e un pulsante in alto a destra, probabilmente utilizzati per operare come macchine fotografiche.

I leak mostrano tre dei classici stili di montatura di Ray-Ban, tra cui Wayfarer e Round, insieme a Meteor. Tutti e tre gli occhiali hanno il logo di Ray-Ban, ma non c'è alcun segno del marchio di Facebook tranne che sulla scatola. Altri articoli mostrati sono una custodia, una custodia protettiva, un cavo di ricarica, una guida di riferimento e una garanzia.

Il CEO di Facebook Mark Zuckerberg in precedenza aveva detto che questi occhiali avrebbero avuto "l'iconico design di Ray-Ban che permettono di fare cose molto interessanti". Tuttavia come è stato più volte sottolineato, gli occhiali non avranno funzionalità AR: attualmente quindi non ci sono indicazioni su cosa effettivamente questi accessori sono in grado di fare.

Ad ogni modo, molto presto lo scopriremo: sebbene non c'è una data precisa dell'inizio dell'evento, sappiamo che oggi verranno ufficialmente mostrati.

Fonte: The Verge