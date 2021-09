Little Big Adventure tornerà in un reboot

Sono passati circa 27 anni da quando Little Big Adventure ha deliziato il pubblico con le sue colorate avventure isometriche, ma l'amatissima serie di azione e avventura dello sviluppatore Adeline Software sembra destinata a tornare in un nuovo gioco sviluppato dallo studio 2.21 sotto gli occhi attenti del suo creatori originali, Frédérick Raynal e Didier Chanfray.

L'originale Little Big Adventure - che ha offerto una miscela assolutamente affascinante di platform, enigmi ed esplorazione mentre tracciava la storia del giovane eroe Twinsen, in fuga dal malvagio Dr. FunFrock - è uscito nel 1994 e l'avventura continuò in un sequel tre anni dopo.

È stata quindi una bella attesa per i fan che speravano in un terzo capitolo della serie, ma la loro pazienza potrebbe aver finalmente dato i suoi frutti.

"Per anni avete aspettato un nuovo Little Big Adventure", ha scritto lo sviluppatore 2.21 in un tweet. "La vostra attesa è quasi finita. Grazie all'amorevole supporto di Frédérick Raynal e Didier Chanfray, abbiamo lanciato un nuovo studio per riportare Twinsen e Zoe su PC e console."

Twinsen and Zoé are back for a new Little Big Adventure ! cc @Ludoid_Raynal pic.twitter.com/e04k1lnx3R — 2.21 (@2point21) September 8, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Una rapida occhiata al sito web dello studio rivela che Chanfray (co-creatore di Little Big Adventure) è uno dei fondatori di 2.21, mentre Ryanal - che ha diretto il classico horror Alone in the Dark oltre a Little Big Adventure - appare come membro creativo dello studio.

La cattiva notizia, tuttavia, è che anche se tutto andrà secondo i piani, non vedremo presto un nuovo Little Big Adventure. Lo sviluppo del progetto deve ancora iniziare. Il titolo è descritto come un "reboot" della serie originale in un annuncio di lavoro per un direttore creativo su LinkedIn.

Fonte: Eurogamer.net.