Pokémon da mangiare? Ecco a voi gli Oreo dei Pokémon!

The Pokémon Company ha collaborato con Oreo per realizzare i biscotti dei Pokémon.

La nuova collaborazione porta 16 design unici ai biscotti Oreo attraverso pacchetti unici in edizione limitata, che vi consentono di mangiare le versioni in biscotti al cioccolato di Pikachu, Mew, Jigglypuff, Dratini e altri ancora.

Probabilmente, le due aziende sperano che il brivido di trovare tutte le diverse rarità dei Pokémon sia sufficiente come incentivo per mangiare questi particolari Oreo.

Anche se non vi piace il gusto degli Oreo o il pensiero di mangiare il biscotto di Pikachu, è disponibile anche un trailer dedicato a questa collaborazione:

Sorprendentemente, questa collaborazione non è nemmeno la più strana che abbiamo visto quest'anno. Non dovremmo dimenticare le ciambelle Xbox Krispy Kreme in edizione limitata o la valigia a forma di Series S.

I cookie Pokémon x OREO in edizione limitata sono ora disponibili per il preordine su Oreo.com, con pacchetti che dovrebbero essere distribuiti il ​​13 settembre 2021. Questi cookie in edizione limitata saranno disponibili anche nei negozi.

Fonte: Mspoweruser.