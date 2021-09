Syphon Filter è il nuovo lavoro di Bend Studio?

Stasera alle 22:00 andrà in scena il nuovo Playstation Showcase e i rumor e le speculazioni si fanno ancor più accese. Protagonista degli ultimi giorni e Bend Studio, autori di Days Gone, che dopo il rifiuto di Sony nel produrne un secondo capitolo, sono a lavoro su altro. Ma cosa?

Si è parlato di Men in Black, spuntato attraverso un leak su una pagina di un rivenditore, ma si sa, bisogna fare sempre attenzione con queste fonti. Tutt'altra cosa quando è la stessa Bend Studio a lanciare l'esca, su Twitter.

In risposta al Tweet di Sony per celebrare i 26 anni dall'uscita in Nord America, alla domanda "qual è stato il vostro gioco preferito?" il team ha risposto con Syphon Filter. Potrebbe essere tranquillamente un post innocuo, ma visto che i rumor sul remake si sono susseguiti negli ultimi anni, questo post non necessario e il PlayStation Showcase di questa sera, forse Man in Black non è il titolo che vedremo. Manca poco per scoprirlo.