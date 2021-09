Xbox: il Dynamic Latency Input e altre feature del controller di Xbox Series X in arrivo su Xbox One

Sony ha reso il suo nuovo controller DualSense una caratteristica chiave di PS5, al contrario Microsoft non ha offerto tutta questa differenziazione tra i controller Xbox One e Xbox Series X/S. E ora, alcune delle caratteristiche uniche del gamepad XSX, saranno aggiunte ai vecchi controller tramite un aggiornamento del firmware.

A partire da ora, i partecipanti al programma Xbox Insider possono scaricare un aggiornamento del firmware per i controller Xbox One, Xbox Elite Series 2 e Xbox Adaptive. L'aggiornamento aggiunge il supporto per il Dynamic Latency Input e Bluetooth Low Energy, che dovrebbe rendere più semplice la connessione dei controller a qualcosa di diverso da una Xbox (PC, iOS e dispositivi Android).

"Per Xbox Series X, il team ha ideato una soluzione in cui il nuovo controller campiona e trasmette l'input più aggiornato appena prima che il gioco lo richieda. Il risultato è una consegna "just in time" che chiamano "Dynamic Latency Input (DLI)". Il sistema ora mantiene il controller sincronizzato con precisione con il gioco sia per gli ingressi analogici che per quelli digitali. L'input più aggiornato arriva alla console poco prima che sia necessario per il gioco. Il risultato: latenza del controller significativamente inferiore. Inoltre, è tutto fatto senza sacrificare nulla in termini di durata della batteria".

Come accennato, l'ultimo aggiornamento del firmware del controller Xbox One è ora disponibile per i partecipanti al programma Xbox Insider (potete partecipare scaricando l'Hub Xbox Insider). Non sappiamo quando l'aggiornamento sarà disponibile tutti, ma potrebbero volerci settimane o addirittura mesi.

