God of War è fedele alla mitologia norrena? Un esperto analizza il gioco

Nella serata di ieri è stato mostrato God of War Ragnarok, il primo trailer gameplay che ha catapultato i giocatori a fianco di Kratos e Atreus pronti per una nuova (e ultima) avventura nelle terre norrene.

Quale modo migliore per festeggiare il nuovo reveal con un video analisi del primo God of War? Sul canale YouTube di IGN troviamo lo storico ed esperto Jackson Crawford, il quale ha lavorato tra l'altro come consulente a progetti multimediali del calibro del film Disney Frozen e Assassin's Creed Valhalla per citarne un paio e che in un video analizza gli elementi di God of War per vedere se sono fedeli alla mitologia norrena.

Crawford nel suo video prende in esame stralci di gameplay analizzando rune, storie, nemici e credenze che popolano il mondo di gioco per poi spiegare agli spettatori se sono più o meno coerenti con la mitologia. Va ricordato che il video presenta diversi spoiler, pertanto non proseguite se ancora non avete giocato al primo God of War.

God of War Ragnarok non ha ancora una data di uscita ufficiale, ma la sua finestra di lancio è programmata per il prossimo anno.