PS5 vs Xbox Series X/S: Xbox ha molti più giochi annunciati di PlayStation?

Il PlayStation Showcase di ieri ha portato tante novità per i fan: tra queste troviamo un nuovo gioco di Wolverine in sviluppo da Insomniac, Marvel's Spider-Man 2 e God of War Ragnarok, tutti giochi che arriveranno in esclusiva su PlayStation 5.

Finito l'evento i fan si sono riversati sui social per condividere le loro opinioni e c'è chi, tra le altre cose, ha stilato e messo a confronto una roadmap dei titoli esclusivi PlayStation e Xbox. A farlo è l'insider Klobrille il quale, attraverso un'interessante immagine, ci mostra un'approssimativa lista di giochi che arriveranno sulle diverse console.

Stando a quanto mostrato dall'immagine, i giochi first party di Xbox sembrano essere molti di più rispetto PlayStation, distribuiti in un arco di tempo che tocca anche il 2024. C'è da dire però che non tutti gli studi di Sony nella giornata di ieri hanno mostrato i loro progetti, quindi è certamente probabile e comprensibile che qualche titolo ancora nelle prime fasi di sviluppo non sia stato annunciato. Oltre a questo, titoli come Deathloop e Ghostwire Tokyo che hanno un'esclusiva temporale su PlayStation 5, sono stati inseriti nella lista di titoli Xbox semplicemente perché sappiamo tutti che Microsoft ha acquisito Bethesda ed i suoi studi.

Roadmaps of all announced first-party games by Xbox and Playstation. Just rough estimates obviously. I'll try to update these over time.



It's a great time to be a gamer, no matter the platform you play on. pic.twitter.com/60JWpAdcGg — Klobrille (@klobrille) September 9, 2021

Ciononostante, come sottolinea Klobrille nel suo tweet "Non importa su che piattaforma si gioca, è comunque un ottimo momento per essere un giocatore".