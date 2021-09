Quali sono i videogiochi che fanno imprecare di più?

Se siete giocatori online, probabilmente saprete che le parolacce dilagano. Ma se vi siete chiesti quale community online usa più spesso un linguaggio volgare, ecco che uno studio condotto da Buzz Bingo rivela che i giocatori di Rainbow Six Siege imprecano più spesso insieme ai giocatori di FIFA 21.

Come sono arrivati ​​a questa conclusione? Buzz Bingo ha guardato 100 stream di giochi su Twitch e YouTube per i titoli più popolari e quelli appena lanciati nell'agosto 2021. Con 15 minuti a partita, ciò ha portato a 25 ore di stream su Twitch e trasmissioni YouTube guardate per registrare la frequenza con cui i giocatori imprecavano. Hanno scoperto che coloro che giocavano a Rainbow Six Siege imprecavano circa 584 volte all'ora.

Rainbow Six Siege: 584 imprecazioni all'ora FIFA 21: 552 imprecazioni all'ora COD Warzone: 484 imprecazioni all'ora Halo MCC: 436 imprecazioni all'ora Grand Theft Auto 5: 428 imprecazioni all'ora

Inoltre, attraverso questo studio, Buzz Bingo ha scoperto che i giocatori PC imprecavano più spesso rispetto ai giocatori Xbox e PlayStation. Mentre i giocatori PC sono arrivati a 380 imprecazioni all'ora, i giocatori Xbox sono arrivati ​​​​secondi con 368 seguiti dai giocatori PlayStation con 332. Anche se la differenza nei numeri non è troppa tra i primi due, sembra che i giocatori PlayStation potrebbero essere leggermente "più docili" quando si tratta di gioco online.

L'ultima parte dello studio ha determinato chi, tra gli streamer più popolari oggi, usa un linguaggio più volgare.

xQc: 308 imprecazioni all'ora Castro_1021: 243 imprecazioni all'ora Sindone: 237 imprecazioni all'ora Moistcr1tikal: 221 imprecazioni all'ora NickMercs: 196 imprecazioni all'ora

