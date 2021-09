Bud Spencer & Terence Hill: Slaps and Beans 2 annunciato e la campagna su Kickstarter sta per partire

Bud Spencer & Terence Hill - Slaps And Beans 2 è realtà: Trinity Games lo ha annunciato con una campagna Kickstarter che inizierà dal 16 settembre. Se siete tra coloro che hanno giocato al primo capitolo allora non perdete l'opportunità di finanziare il nuovo progetto.

Secondo quanto riportato dai colleghi di Multiplayer, l'obiettivo del finanziamento è di 220.000 euro, con uno sviluppo per PC e Mac. In seguito, se verranno raggiunti gli altri stretch goal, il gioco verrà sviluppato anche per Nintendo Switch, PS5, Xbox Series X/S e dispositivi mobile.

Come il suo predecessore, Slaps and Beans 2 sarà un picchiaduro a scorrimento basato ovviamente sulle scene dei film di Bud Spencer e Terence Hill che ci hanno accompagnato durante la nostra infanzia. Sarà presente una storia inedita, tanti mini giochi, la possibilità di giocare fino a 4 amici e la localizzazione in diverse lingue comprese l'italiano.

Se volete contribuire al finanziamento, a questo link potete salvare il progetto in modo da ricevere una notifica quando partirà su Kickstarter.