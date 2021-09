Brothers in Arms sta per tornare! Gearbox sta sviluppando un nuovo capitolo

Gearbox è ormai per tutti sinonimo di Borderlands (meglio far finta che Aliens Colonial Marines non sia mai esistito) ma la compagnia oltre a un impegno sempre più importante in ambito publishing si sta muovendo anche in altre direzioni.

È lo stesso CEO, Randy Pitchford, a confermarlo all'interno dell'ultimo episodio del podcast Game Maker's Notebook dell'Academy of Interactive Arts & Sciences a cui ha partecipato in qualità di ospite. Al minuto 53:05 del video, Pitchford ha confermato lo sviluppo di un nuovo capitolo di una IP in passato per molti versi apprezzata ma ormai sparita da diversi anni.

"Stiamo lavorando a un altro gioco di Brothers in Arms ma non dirò assolutamente nulla fino a quando non sarà praticamente pronto".

Probabilmente il CEO di Gearbox ha deciso di muoversi con i piedi di piombo anche a causa dei precedenti legati alla serie. Come forse alcuni tra voi ricorderanno l'ultimo capitolo annunciato è infatti stato Brothers in Arms Furious 4, un gioco che dopo il reveal all'E3 2011 è progressivamente scivolato nel development hell fino a scomparire del tutto e poi venir cancellato.

Brothers in Arms è una serie che non calca le grandi scene del gaming dal lontano 2008, anno in cui venne pubblicato Brothers in Arms: Hell's Highway su PC, PS3 e Xbox 360 e al di là di giochi mobile e progetti fallimentari si tratta di una IP in stasi da diverso tempo e sicuramente dovremo attenderne ancora prima di novità concrete.

Avete giocato a uno dei Brothers in Arms targati Gearbox? Siete felici per il possibile ritorno della serie?

Fonte: Exputer