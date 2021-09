PlatinumGames conferma che il director di Astral Chain sta lavorando a un nuovo gioco

Atsushi Inaba, capo di PlatinumGames, ha partecipato la scorsa settimana insieme a Hideki Kamiya a un'intervista e ha rivelato dettagli sul futuro di alcuni titoli dello sviluppatore.

Oltre a svelare qualche dettaglio in più sul tanto atteso Bayonetta 3 e di un possibile porting di Star Fox Zero per Switch, Inaba ha dichiarato inoltre che Takahisa Taura, il director di Astral Chain, sta sviluppando un nuovo gioco segreto per PlatinumGames e che appunto, essendo segreto, non può rivelare ulteriori dettagli su questo misterioso progetto.

Durante l'intervista, alla domanda se Taura sta lavorando su qualche progetto, Inaba ha dichiarato: "Dobbiamo tenere occupata la superstar! Sta lavorando a qualcosa, ma non possiamo ancora dire di che cosa si tratta". Per adesso quindi tutti i dettagli svelati da Inaba sono questi e non è stato possibile sapere qualche cosa in più.

PlatinumGames sta attualmente lavorando a un'ampia varietà di titoli annunciati, tra cui Babylon's Fall, il cui sistema di combattimento sarà migliorato dopo i feedback dei giocatori, Sol Cresta che arriverà il 9 dicembre e Bayonetta 3. Taura potrebbe essere al lavoro su un sequel di Astral Chain? Per adesso sono solo supposizioni: non ci resta che attendere notizie ufficiali da parte di PlatinumGames.

Fonte: Nintendo Life